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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي لمباراة كأس السوبر المصري 2022/2021 التي تجمع بين الزمالك بطل الدوري مع الأهلي بطل الكأس. 

موعد مباراة السوبر المصري 

ومن المقرر إقامة بطولة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة 5 مايو 2023، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي، حيث أقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر في أكتوبر 2022 بإستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز بها الأهلي بثنائية نظيفة، ضمن أجواء احتفالية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.

ويعد استاد محمد بن زايد “ وش السعد ” علي نادي الزمالك حيث نجح الفارس الأبيض في تحقق اللقب مرتين علي حساب الاهلي بركلات الترجيح من أصل مواجهتين خاضهم علي الملعب .

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر

وأقيمت أول مباراة للسوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات على استاد هزاع بن زايد في أكتوبر عام 2015 وفاز فيها الأهلي 3/2 . 

واحتضن استاد محمد بن زايد السوبر الثاني في فبراير 2017 وفاز فيها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية 3/1 .

 وفي يناير من عام 2018 استضاف استاد هزاع بن زايد السوبر الثالث بين الأهلي والمصري عام 2018 وفاز الأهلي حينها بهدف وحيد

وفي فبراير 2020 استضاف ملعب محمد بن زايد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك وفاز الأخير بركلات الجزاء الترجيحية 4/3 .

 وفي أكتوبر 2022 لُعبت المباراة للمرة الرابعة بين الزمالك والأهلي في كأس السوبر على استاد هزاع بن زايد بالعين وفاز فيها الأهلي بهدفين نظيفين.

الأهلى الزمالك محمد بن زايد كأس السوبر المصري كأس السوبر

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