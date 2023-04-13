صابرين توجه رسالة إلى أبطال مسلسل "تحت الوصاية".. شاهد

وجهت الفنانة صابرين، رسالة إلي أبطال مسلسل “تحت الوصاية"، بطولة الفنانة مني زكي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”انستجرام".

وكتبت صابرين: “عن الإبداع أتحدث مني زكي كل فريق تحت الوصاية شكراً”.

مسلسل “تحت الوصاية”

وتشارك الفنان مني زكي في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل “تحت الوصاية”، وقصة المسلسل مأخوذة من الواقع، وتدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية، حول شخصية امرأة تدعى حنان (منى زكي)، وهي أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، ترعاهم بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها.

تحت الوصاية الحلقة 6

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل “تحت الوصاية” العديد من الاحداث المشوقة، حيث تفاجأت منى زكي، بمكالمة من علي الطيب زوج شقيقتها ليخبرها أنه تم القاء القبض عليها بسببها، وطلب منها أن تقف بجانب أختها وكان قد اتفق مع دياب أن يحضر لها كمين، وبالفعل ذهبت منى إلى الإسكندرية وطلبت من عم ربيع ان يبقى مع أبنائها.

واكتشفت منى زكي في آخر لحظة ان صالح في المنزل عند علي الطيب، فتقوم بالهرب، واستعانت بالريس طحان لمساعدتها في تغيير شهادة “مجاهد" الزور، وقاموا بتهديده وانزاله في البحر حتى يغير شهادته.