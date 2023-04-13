اقتصادية الشيوخ توافق على تحمل الدولة لـ ضرائب الملاهي على المسارح

لدعم القوة الناعمة المصرية..

وافقت اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قرار من رئيس الوزراء بتحمل وزارة المالية لمبالغ الضريبة المباشرة عن أعمال المسارح الخاصة والقومية والسيرك المصري كحزمة تحفيزية للفن المسرحى المصرى ودعم للقوة الناعمة المصرية.

انعقدت اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب جمال عبد الحليم وكيل اللجنة وبحضور الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية وأحمد أبو السعود الإبيارى والفنان أيمن عزب عن النقابة ، وبحضور أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وقد وافقت اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ على المقترح المقدم من نائب التنسيقية، مشيرة إلي أن هذا المقترح يعد الخطوة الأولى لرفع الأعباء المالية علي صناعة الإنتاج الفنى سواء المصرى او السينمائى.



الجدير بالذكر أن التنسيقية قد وقعت برتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية لدعم القوة الناعمة المصرية.