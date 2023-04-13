نادي بالم هيلز يستضيف آخر بطولات الناشئين للإسكواش

قرر اتحاد الإسكواش إسناد تنظيم اخر بطولاته للناشئين في ختام هذا الموسم إلى نادي بالم هيلز وإدراجها رسميا في جدول مسابقات الاتحاد.

جاء ذلك في ضوء نجاح مجلس إدارة النادي بإحداث صفرة كبيرة في مجال النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية وتميزه بتنظيم العديد من البطولات الدولية والعربية.

وتقام البطولة اعتبارا من ٢٧ ابريل وتستمر لمده ٥ أيام وتقام علي ملاعب بالم هيلز ونادي الصيد ب٦ أكتوبر وذلك بعد حجم الإقبال الكبير وغير المنقطع في عدد مشاركات اللاعبين واللاعبات.



وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش النهائية لاستقبال هذا الحدث والذي يعتبر أهم واكبر بطولة هذه الموسم.

وأكد مجلس الاتحاد أن هناك توسعا داخل المجلس بتوسيع قاعدة المشاركة والبطولات وهو ما اسفر ثماره بالتعاون من نادي بالم هيلز وإدراج البطولة رسميا ضمن جدول مسابقات الاتحاد خاصة في ظل امتلاك ان النادي ملاعب علي اعلي مستوي فضلا عن تميزه بحسن التنظيم .