نائبة الشيوخ تطالب بتعديل قانون الولاية لجعل الأم المركز الأول في الوصاية

مسلسل تحت الوصاية

طالبت رشا إسحق عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بضرورة تعديل قانون الولاية على المال لجعل الأم في المركز الأول في الوصاية على أبنائها القصر بعد وفاة الأب.

وأكدت “إسحق” لـ"صدى البلد"، أن الأم فى المقام الأول هي المنوطة بالإنفاق على أبنائها بعد وفاة الأب ويجب وضعها في المركز الأول لتكون واصية على أبنائها القصر، لافتة إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يجب أن يتضمن هذا الأمر خصوصا بعد تأكيد الرئيس السيسي على عدم خروج مشروع القانون إلا بعد التأكد من كونه يصب في المصلحة الفضلة للطفل دون الإنحياز إلى طرف دون الآخر.

أهمية الدراما المصرية

وأضافت عضو مجلس النواب، الدراما المصرية مثل مسلسل تحت الوصاية وفيلم أوريد حلال عالجت المشاكل الموجودة في المجتمع بسبب القوانين القديمة التي تصدر مشاكل في المجتمع بدون داعي وذلك هو الهدف من الدراما الناجحة.