وسائل إعلام ألمانية: برلين منحت الإذن لبولندا لتصدير طائرات مقاتلة قديمة لأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، أن ألمانيا منحت الإذن إلى بولندا لتصدير طائرات مقاتلة قديمة إلى أوكرانيا.

وعلى جانب آخر، قال الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إنه بدأ في تنفيذ الجزء الأول من مبادرته لتسليم أوكرانيا ذخيرة بقيمة مليار يورو.

بالإضافة إلي ذلك، أرسلت ألمانيا الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا والتي تشمل طلقات مدفعية عيار 155 ملم وذخائر MLRS ومسدسات ومولدات وخيام وذلك وفقًا لقائمة محدثة من المساعدة الألمانية الشاملة لأوكرانيا.

وفي الحزمة الأخيرة، سلمت ألمانيا 5 آلاف طلقة مدفعية (155 ملم)؛ ليصل المجموع إلى 23 ألفا و500 قذيفة، بالإضافة إلى كمية غير محددة من المقذوفات عالية الدقة عيار 155 ملم.