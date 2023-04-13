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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مقترح برلماني بإلزام خريجي الطب بالاستمرار 10 سنوات عقب التخرج دون استقالة

أطباء
أطباء

قال النائب عاطف المغاورى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه تقدم بمقترح خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس الأول الثلاثاء بشأن إلزام خريجى كليات الطب والتربية بالاستمرار عقب التخرج بـ10 سنوات دون استقالة أو ترك الخدمة، وفى حالة رغبته فى إنهاء الخدمة يقوم بدفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه عليه من تعليمه فى الكلية مثلما يدرس طالب طب فى كلية خاصة.

 

وأكد المغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الهدف من مقترحه هو الحفاظ على المال والحفاظ على الأطباء فى ظل ندرة عددهم ومعاناة مصر من عجز الأطباء بسبب سفرهم للعمل بالخارج.

 

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه يطالب بضرورة عودة التكليف للمعلمين بسبب عجز عدد المعلمين فى مصر، وفى ظل عدم تعيين الخريجين فى المدارس.

 

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 30 من شهر أبريل الجاري.

 

وقبيل رفع الجلسة، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمة بمناسبة الأعياد، قائلا: تحل على مصر هذه الأيام نفحات ربانية مباركة؛ حيث تتلاقى فيها أصوام وصلوات وأعياد جموع المصريين (مسلمين ومسيحيين).

 

وقال: بالأمس القريب كنا نحتفل بقدوم شهر رمضان المعظم، واليوم نستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك؛ حيث تتعانق الاحتفالات، وتتجلى روح التآلف والمحبة فى أبهى صورها على أرض الديانات والحضارات لترسل مصر للعالم أجمع رسالة محبة وتسامح، تعكس جوهر وأصالة الشعب المصري الذي يقدس قيم الانتماء،  ويمارس الوطنية في أروع صورها.

 

وتابع: "بهذه المناسبات السعيدة يسرني ويشرفني أن أتقدم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها نعمة المحبة والإخوة والسلام، وكل عام وحضراتكم بخير".

خريجى كليات الطب والتربية استقالة الأطباء عجز الأطباء المعلمين

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