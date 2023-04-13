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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تشارك في الخيمة السياسية للشعب الجمهوري عن المحور الاقتصادى للحوار الوطني

وفد «التنسيقية» يشارك
وفد «التنسيقية» يشارك في الخيمة السياسية لحزب الشعب الجمهوري

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الخيمة الرمضانية السياسية لحزب الشعب الجمهوري، التي أقيمت بمقر الحزب المركزي بالقاهرة الجديدة، لمناقشة عددٍ من ملفات المحور الاقتصادي للحوار الوطني.

وخلال اللقاء قام حزب الشعب الجمهوري بعرض رؤيته حول ملفات المحور الاقتصادي المطروحة أمام الحوار الوطني، من خلال عدد من المحاور والتوصيات التي وضعتها لجان الحزب.. وتطرقت المناقشات للمعوقات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، ومقترحات حلها، كما تناولت تحديد التحديات الداخلية التي تعيق الحلول. 

من جانبه رحب المهندس أحمد أبو هشمية، نائب رئيس الحزب، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدًا سعادته بمشاركة التنسيقية في الخيام الرمضانية للحزب لمناقشة المحاور الخاصة بالحوار الوطني. 

فيما أعرب وفد التنسيقية عن سعادتهم بالمشاركة في الخيمة الرمضانية السياسية للحزب، مثمنين اختيار الحزب للمحور الاقتصادي كأحد أهم المحاور التي تؤثر على المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية بالعالم أجمع. 

حضر اللقاء من حزب الشعب الجمهوري، المهندس أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، واللواء محمد أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والعميد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، بالإضافة إلى عددٍ من القيادات العليا للحزب، ونواب الحزب وشباب الأمانة المركزية.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، والنائبة راجيه الفقي والنائب محمد عمارة عضوا مجلس الشيوخ، وكلا من أسامة الرفاعي وحنان وجدى وباسم لطفى وإيمان طلعت أعضاء التنسيقية.

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