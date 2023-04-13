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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهمها فقر الدم والغيبوبة.. أعراض قصور الغدة الدرقية وعلاجها

قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية

تعد الغدة الدرقية من المشكلات الصحية التى تكرر ذكرها كثيرا فى السنوات الماضية وانتشرت حالات الإصابة فى مناطق مختلفة بما يسمى قصور الغدة الدرقية .. فما هى؟ 

وقدم موقع clevelandclinic أهم المعلومات التى يجب معرفتها عن قصور الغدة الدرقية..
 

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قصور الغدة الدرقية هو حالة لا يوجد فيها ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية في مجرى الدم ويتباطأ التمثيل الغذائي لديك.

يحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا تفرز الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية في جسمك ويؤدي هذا إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك ، مما يؤثر على جسمك بالكامل. يُعرف أيضًا باسم مرض خمول الغدة الدرقية ، وهو شائع إلى حد ما.

عندما تكون مستويات الغدة الدرقية لديك منخفضة للغاية ، فإن هذا يسمى الوذمة المخاطية ويمكن أن تسبب الوذمة المخاطية ، وهي حالة خطيرة جدًا ، أعراضًا خطيرة ، بما في ذلك:

انخفاض درجة حرارة الجسم .
فقر الدم .
فشل القلب .
ارتباك.
غيبوبة.
هذا النوع الشديد من قصور الغدة الدرقية مهدد للحياة.

علاج قصور الغدة الدرقية 

يعد قصور الغدة الدرقية حالة قابلة للعلاج للغاية و يمكن إدارته بالأدوية المنتظمة ومواعيد المتابعة مع الطبيب بشكل دورى والاهتمام بالنصائح الغذائية التى يقدمها.

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