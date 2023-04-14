عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عدم رصف الطرق المتهالكة شكوى أهالي عزبة السرو البحري في البحيرة

صدى البلد

شكا أهالى عزبة السرو البحري، التي تعد امتدادا  للسرو القبلي التابعة لقرية الإبراهيمية بمجلس قرية صفط مركز إيتاي البارود فى محافظة البحيرة، من تهالك شوارع المنطقة، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الطريق وعدم رصفه، مما يعرض حياة المارة للخطر.


يقول المواطن محمد واكد، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى  نحن  أهالى عزبة السرو البحري التي تعد استكمال للسرو القبلي التابعة لقرية الإبراهيمية بمجلس قرية صفط مركز إيتاي البارود فى محافظة البحيرة، أشد المعاناة من تهالك رصف الطريق المؤدي الى العزبة وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".


وأضاف: "على الرغم من معاناة أهالي عزبة السرو البحري، إلا أن العزبة خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاه للأهالي".


وطالب برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه الأمطار التي يغرق بها الشارع، ما يؤدى إلى عدم المقدرة على السير في الشارع على الأقدام.


وناشد القارئ المسئولين بمحافظة البحيرة والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشارع لتسهيل حركة الأهالي.

 

اقرأ أيضا

مش عارفين نمشى .. أهالي قرية الرملية في الغربية يشكون من عدم رصف الطريق


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

تدمير السيارات رصف الشارع عدم صلاحيته للسير تهالك الطريق تهالك رصف الطريق الطرق المتهالكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة

قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

بلال شامة.. الفنان مجدي بدر يكشف مفاجأة عن كواليس جعفر العمدة.. فيديو

الحظر جارِ.. تطورات في أفيس البرتغالي بأزمة كهربا وغرامة الزمالك

سعر الذهب اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

زكاة الفطر قيمتها 30 جنيها.. اثنان لا تجب عليهما و8 أشخاص تعطى لهم

بعد فوزه على حرس الحدود بثلاثية.. الزمالك يطارد الأهلي على صدارة الدوري

آخر جمعة في رمضان .. 4 ركعات تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

تبادل تجاري بالعملة المحلية.. هل تستجيب القاهرة لطلب أنقرة وما المكاسب الاقتصادية؟

الأهم منذ 2020.. الصليب الأحمر تعلن انطلاق صفقة تبادل الأسرى في اليمن

لمدة يومين.. تفاصيل الإغلاق الجزئي لطريق الواحات بسبب مياه الأمطار

للمسافرين في إجازة عيد الفطر.. مواعيد وكيفية حجز قطارات السكة الحديد

استعدادات الجمعة الأخيرة من رمضان في الحرمين الشريفين

6 أيام.. أجر مضاعف للموظفين بأيام عيد الفطر المبارك| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقب في المحيط الهادي يهدد بحدوث زلزال مدمر في أمريكا.. تفاصيل

تكميم المعدة.. معلومات عن عملية مي كساب

بإطلالة رمضانية.. زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها |شاهد

محصول البيتزا والمكرونة.. حقيقة صور أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا

فيديو

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ