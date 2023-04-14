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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إنفينيتي QX80 2023 الجديدة بهذا السعر في الإمارات |صور

إنفينيتي QX80 2023
إنفينيتي QX80 2023

تعزز شركة إنفينيتي اليابانية من تواجدها داخل السوق الإماراتي، بعد طرح نسختها QX80 موديل 2023، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تنطلق هناك عبر 3 فئات من التجهيزات.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات السيارة إنفينيتي QX80 2023 واسعارها في الامارات.

 إنفينيتي QX80 2023 

القدرات الفنية للسيارة إنفينيتي QX80 2023 

 

تحتوي السيارة إنفينيتي QX80 2023 على محرك سعة 5600 سي سي، ثماني الاسطوانات 8 سلندر، يستطيع ان يضخ قوة اجمالية قدرها 400 حصانا، و 560 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء، وبتقنية الدفع الرباعي بقدرات All-Mode Four-Wheel Drive.

 إنفينيتي QX80 2023 

وتقدم السيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 بعدد من التجهيزات مثل، مقاعد كهربائية التحكم مغطاة بجلد نابا الفاخر، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تصل إلى 12.3 بوصة، تتمكن من دعم التطبيقات الحديثة من ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء اوتوماتيكي، إلى جانب حزمة من ادوات المساعدة.

 إنفينيتي QX80 2023 

وتضم السيارة إنفينيتي QX80 2023 خاصية البدء عن بعد، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع مجموعة من حساسات الحركة، وكاميرا للمتابعة، بالاضافة إلى خاصية رصد ومتابعة المسارات، وحركة المشاة، مع متابعة النقطات العمياء، ووسائد هوائية وستارية للحماية، ومكابح عالية الاداء.

 إنفينيتي QX80 2023 

سعر السيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 في الامارات 

 

تقدم السيارة إنفينيتي QX80 2023 بقيمة سعرية تتراوح بين 325 الف و 360 الف درهم. 

 إنفينيتي QX80 2023 
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