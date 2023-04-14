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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع 75 بالمعادي يستغيثون من فوضى وإزعاج المقاهي

صدى البلد

استغاث سكان شارع 75 التابع لحى المعادي فى محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد" من احتلال المقاهي لنهر الطريق.

 

وتقول أميرة عليش أحد الأهالى فى رسالتها: حالة من الهرج والمرج والضوضاء غاية فى الصعوبة والفوضى تخيم على المنطقة، بالإضافة لشاشات العرض ومكبرات الصوت والأغاني والموسيقى حيث تحتل المقاهى الأرصفة وتشغل الطريق والتى تعمل ليلا ونهارًا – حسب قوله إن معظم المقاهي بدون تراخيص وتقدمنا بشكاوى عديدة للمسئولين دون جدوى.

وأضافت أن هذه المقاهى تظل مفتوحة حتى الساعات الأولى من الصباح، الأمر الذى يتسبب فى إزعاج كبير.

وأضافت: "نعانى أشد المعاناة من تسكع الشباب على المقاهي وعدم احترام حرمة الطريق وتبجح أصحاب تلك المقاهي التي يسمونها كافيتريا، فكل صاحب مقهى لا يكتفى باستغلال المساحة التى أمامه فقط بل يأخذ الجهة المقابلة له أيضًا، وكأن كل بلطجى يفعل ما يحلو له دون رادع".

وأشارت إلى عدم الإغلاق في المواعيد المحددة، والسهر حتى منتصف الليل، مما يؤدي لتجمعات شباب من خارج المنطقة، وسلوكيات غريبة تضر بأسرنا.

وناشدت المسئولين فى محافظة القاهرة بالعمل على حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن لوضع حد لهذه المأساة التى يعيش فيها الأهالى، مطالبة بضرورة حل هذه المشكلة التى لا تنتهى.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائمًا على خدمة المواطن أولاً من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويُناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوّه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع مُتطلباتهم والرد على شكاواهم.

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