أخبار السيارات| سعر أرخص سيارة عائلية في مصر.. بأقل سعر للمستعمل اشتر سيارة هيونداي اكسنت..أحدث أسعار نيسان صني موديل 2024

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تعتبر السيارة دفسك 330S الصينية، واحدة من أرخص السيارات التي تنتمي إلى الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا عبر باقة من الفئات، والتي تتنوع بحسب التجهيزات المقدمة، مع اطلالة خارجية تعزز من هذا المفهوم العائلي.

تتعدد السيارات التي قدمتها شركة "هيونداي" عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، والتي مازالت تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة، أبرزها النسخة اكسنت موديل 1998، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الشهيرة.

صدق او لا تصدق فهذا الامر بالفعل "كنز ولا في الخيال"، حيث يمتلك احد الاشخاص عدد كبير من السيارات الكلاسيكية الفارهة، اغلبها من طراز فيراري الايطالية، والتي وصل عددها إلى 14 نسخة من اصدارات متنوعة، بالاضافة إلى نسختين تحمل علامة النجمة الثلاثية الشهيرة مرسيدس.

تعتبر السيارة نيسان صني، هي ارخص نسخة تقدمها شركة نيسان اليابانية داخل السوق المصري، على الرغم من الاعلان عن طرح موديلات 2024، وذلك بزيادة سعرية قدرها 25 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا.

شهدت السيارة BYD F3 موديل 2023 زيادة سعرية خلال شهر ابريل الجاري قدرت بـ 10 الاف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، وعلى الرغم من ذلك تظل تلك النسخة هي ارخص سيارة تقدمها الشركة الصينية في مصر.

استطاعت شركة سوزوكي اليابانية تقديم العديد من سيارات الهاتشباك الشهيرة، ومن بينها النسخة سويفت، والتي تعتمد على تصميم خارجي صغير الحجم، مع مصابيح أمامية حادة، بالاضافة إلى مجموعة من التجهيزات الفنية والتقنية.