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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سعر أرخص سيارة عائلية في مصر.. بأقل سعر للمستعمل اشتر سيارة هيونداي اكسنت..أحدث أسعار نيسان صني موديل 2024

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

سعر أرخص سيارة عائلية في مصر .. صور

تعتبر السيارة دفسك 330S الصينية، واحدة من أرخص السيارات التي تنتمي إلى الفئة العائلية ذات الـ 7  مقاعد داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا عبر باقة من الفئات، والتي تتنوع بحسب التجهيزات المقدمة، مع اطلالة خارجية تعزز من هذا المفهوم العائلي.

 

بأقل سعر.. اشتر أشهر سيارة من هيونداي| صور

تتعدد السيارات التي قدمتها شركة "هيونداي" عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، والتي مازالت  تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة، أبرزها النسخة اكسنت موديل 1998، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الشهيرة.

 

كنز ولا في الخيال ..رجل يحتفظ بسيارات نادرة وهبيعها بالملايين |تفاصيل

صدق او لا تصدق فهذا الامر بالفعل "كنز ولا في الخيال"، حيث يمتلك احد الاشخاص عدد كبير من السيارات الكلاسيكية الفارهة، اغلبها من طراز فيراري الايطالية، والتي وصل عددها إلى 14 نسخة من اصدارات متنوعة، بالاضافة إلى نسختين تحمل علامة النجمة الثلاثية الشهيرة مرسيدس.

 

سعر ارخص سيارة "زيرو" من نيسان موديل 2024 بالسوق المصري |صور

تعتبر السيارة نيسان صني، هي ارخص نسخة تقدمها شركة نيسان اليابانية داخل السوق المصري، على الرغم من الاعلان عن طرح موديلات 2024، وذلك بزيادة سعرية قدرها 25 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا.

 

الأرخص في مصر .. أحدث أسعار BYD F3 موديل 2023 |صور

شهدت السيارة BYD F3 موديل 2023 زيادة سعرية خلال شهر ابريل الجاري قدرت بـ 10 الاف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، وعلى الرغم من ذلك تظل تلك النسخة هي ارخص سيارة تقدمها الشركة الصينية في مصر.

 

أركب "أوتوماتيك" زيرو .. سعر سوزوكي سويفت في مصر

استطاعت شركة سوزوكي اليابانية تقديم العديد من سيارات الهاتشباك الشهيرة، ومن بينها النسخة سويفت، والتي تعتمد على تصميم خارجي صغير الحجم، مع مصابيح أمامية حادة، بالاضافة إلى مجموعة من التجهيزات الفنية والتقنية.

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