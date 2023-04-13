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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اجتماع مهم لمجلس الصحفيين لمناقشة الوضع المالي للنقابة

صدى البلد

تدعو نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لاجتماع طارئ اليوم الخميس 13 أبريل؛ لمناقشة الوضع المالي للنقابة وضوابط الأداء النقابي خلال الفترة المقبلة.

فيما دعا السكرتير العام لنقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم، أعضاء الجمعية العمومية لتقديم مقترحاتهم الخاصة بالحوار الوطني، تمهيدًا لعقد اجتماع مع مقدمي المقترحات ومَن يرغب من أعضاء الجمعية العمومية، الأسبوع المقبل، على أن يعقبه اجتماعًا لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بالمقترحات التي سيتم إرسالها للحوار الوطني قبل نهاية الشهر الحالي.

قرارات الجمعية العمومية

جاء ذلك تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية في انعقادها الأخير يوم 17  مارس الماضي، التي تضمنت تكليف مجلس النقابة المنتخب بتقديم رؤية النقابة للحوار الوطني، واستكمالاً للجهد الذي بذله المجلس السابق في هذا الإطار، ولمّا كان الحوار شاملًا كافة قضايا الوطن التي يأتي من بينها ما يخص مهنتنا وأحوالنا ونقابتنا.

وأضاف السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أنه يأمل أن تكون مقترحات الجمعية العمومية متعلقة بالمحاور الآتية:أولًا محور التشريعات والحريات، ويشمل كل ما ترون تعديله أو إضافته أو حذفه في القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة؛ مؤسساتٍ وممارسةً مهنيةً ونقابةً.

ثانيًا: محور الأوضاع الاقتصادية الواجب توافرها تشريعيًّا أو تنفيذيًّا؛ لتسهيل عمل الصحفيين، وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة، وتحسين بيئة العمل.

ثالثًا: محور الممارسة المهنية، ويشمل كل ما ترونه ضروريًّا لإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع.

رابعًا:  محور أوضاع صناعة الصحافة، ويشمل كل ما ترونه حلًّا لأزمة صناعة الصحافة.

الصحفيين نقابة الصحفيين مجلس نقابة الصحفيين اجتماع الوضع المالي

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