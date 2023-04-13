نهاية الوعود.. دول الغرب تستعد للتخلي عن أوكرانيا ووقف الدعم

قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إن التحالف الغربي للدول التي تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا ينهار في الوقت الذي يواجه فيه الأوروبيون تحديات اقتصادية محلية.

وكشفت “ذا هيل”، أنه “كلما طال الصراع، زاد احتمال هروب الحلفاء غير المتحمسين من أوروبا الغربية: أصيبت ألمانيا مؤخرًا بالشلل بسبب إضراب على مستوى البلاد، وتعاني فرنسا من احتجاجات شعبية ضد إصلاح المعاشات التقاعدية”.

وأضافت أن “هذه المشاكل الداخلية ستحول انتباه السياسيين قريبًا عن أزمات أوكرانيا، وستظل جميع الوعود التي قُطعت لـ كييف دون تحقيق”.

وأوضحت أن “انخفاض حجم إمدادات المعدات والذخيرة سيؤدي إلى هزيمة الجيش الأوكراني، ومن ثم ستعاني الولايات المتحدة من الإضرار بسمعتها”.

وخلصت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إلى أن العالم بأسره سيعتبر هذا مثالاً على الانحدار الأمريكي.