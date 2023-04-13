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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عبدالمنعم يشيد بـ محمد رمضان ومحمد سامي في جعفر العمدة

تامر عبد المنعم ومحمد
تامر عبد المنعم ومحمد رمضان

أشاد الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية بالاداء الذي يقدمه فريق عمل مسلسل "جعفر العمدة" الذي يعرض خلال موسم رمضان الحالي واختص بطل العمل محمد رمضان والمخرج محمد سامي.


ونشر تامر عبدالمنعم، صورة لبوستر المسلسل وعلق عليها: "كلام من الآخر :محمد رمضان نجم رمضان بلا منازع ومحمد سامي المخرج الأفضل by far والاتنين أكتر ناس فاهمين سيكولوجيا الجمهور ومعاهم سر الخلطة.. والجريمة إن البعض بيهاجم رمضان وهو الوحيد اللي عارف ينافس ويشرف الدراما المصرية".

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وتابع: “أنا عن نفسي في غاية الندم علي إن ظروفي ماسمحتش ليًا اني اشتغل معاهم في جعفر العمدة وأخيرا شابوه أحمد فهيم عمل دور سيد أحسن من أي حد بما فيهم أنا لو كنت عملته”.


كان الفنان تامر عبدالمنعم قد اعتذر عن المشاركة في أحداث مسلسل جعفر العمدة في بداية تصويره نظرا لظروف سفره خارج البلاد.

 

ونال مسلسل جعفر العمدة العديد من ردود الأفعال الإيجابية سواء من الجمهور أو النقاد من بداية عرضه وحتى الآن.
 

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهري، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي. 

جعفر العمدة محمد سامى موسم رمضان مسلسل جعفر العمدة هالة صدقي

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