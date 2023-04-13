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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإيراني يعلن بداية العد التنازلي لانهيار الصهيونية.. تفاصيل

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران

دانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الخميس، الجرائم الإسرائيلية، مشيرة إلي أن العد التنازلي لانهيار الصهيونية قد بدأ. 

وقالت الأركان العامة الإيرانية في بيان: "بعد 75 عاما مضى على الاحتلال الرسمي للأراضي الفلسطينية بالمؤامرة الاستكبارية لبريطانيا والنظام الأمريكي من قبل الصهاينة، وكذلك الحصار التدريجي للشعب الفلسطيني المظلوم والشجاع والشامخ أمام أنظار العالم، ما زال هذا الجرح القديم يؤلم الشعوب الإسلامية، وما زالت هذه القضية على رأس القضايا الهامة في المنطقة والعالم الإسلامي والعالم".

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وأضاف البيان، أن "سطوع الخطاب الإنساني للمقاومة الإسلامية اليوم من الخارج، والاحتجاجات من الداخل، قد خلقت التحدي أمام طبيعة الكيان الصهيوني، وهذه السلسلة من الأزمات غير مسبوقة في تاريخ هذا الكيان منذ بداية الاحتلال”.

وتابع: “لذلك، بدأ العد التنازلي لانهيار الصهيونية، بحيث لن يكون هناك وجود باسم الكيان الصهيوني في المستقبل غير البعيد".

إسرائيل ايران بريطانيا الاحتلال فلسطين الصهاينة

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