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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 : استثمر

صدى البلد

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، وهي علامة مائية، ويرمز لها بالسمكة أو الحوت، ومن نقاط ضعفه التردد والاندفاع وغير واقعي.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

استثمر في الأسهم لغد، كن منفتحًا في التواصل ولا تدع شخصًا ثالثًا يملي عليك الأشياء في حياتك الشخصية، يجب معالجة التحديات المهنية بمعرفة معززة، على الصعيد المالي ستكون الاستثمارات خيارًا جيدًا لغد أفضل، ستكون صحتك جيدة اليوم أيضًا.

توقعات برج الحوت على الصعيد المهني

سيحظى أولئك الذين يتقدمون للامتحانات التنافسية بيوم رائع مع مجموعة سهلة من أوراق الأسئلة، يمكن للطلاب أيضًا كسر جميع الاختبارات اليوم. 

‏توقعات برج الحوت صحيا 

تجنب جميع المواد الغذائية الغنية بالسمن والزيوت والشحوم واستبدلها بالخضروات الورقية والمكسرات والفواكه، قد يشتكي بعض كبار السن من مشاكل في التنفس ومن الجيد استشارة الطبيب دون تأخير، تجنب القيادة في وقت متأخر من الليل وتأكد من اتباع جميع قواعد .

توقعات برج الحوت عاطفيا

لا مانع من التعبير عن حبك، التواصل المفتوح أمر بالغ الأهمية في علاقة حب ناجحة وكن دائمًا صادقًا، قم بتسوية جميع مشاكلك الحالية لتقوية العلاقة، قد يجد مواليد الحوت المتزوجون تدخلًا من طرف ثالث في العلاقة والذي تحتاج إلى قطعه اليوم من أجل مستقبل أفضل.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

استثمر في سوق الأوراق المالية أو أعمال المضاربة دون خوف، سيجد بعض رجال الأعمال تدفقًا جيدًا للأموال من الشركاء. 

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