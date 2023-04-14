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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تواصل امتحانات الميدتيرم الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب جامعة عين شمس إن الكلية تواصل غدا  أعمال امتحانات "الميدتيرم" للفصل الدراسي الثاني بالنظام الإلكتروني الجديد "كوركت"، وتستمر حتى 19 من الشهر الجاري.

وأضافت أنه تم البدء في تطبيق هذا النظام في التيرم الأول من هذا العام الجامعي بعدما تم التأكد من نجاحه، حيث تم تطبيقه أولا على البرامج المميزة بالكلية، والأقسام ذات الأعداد المنخفضة مثل: قسم الدراما والنقد المسرحي والمكتبات .

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وأشارت إلى أن الامتحانات تتم في معامل الجامعة بكلية الألسن ، بالإضافة إلى معامل كلية الآداب الثلاثة المزودة بـ ٦٠ جهاز كمبيوتر وخدمة الإنترنت، مؤكدة أن النظام الجديد يتميز بسهولة الاستخدام بالنسبة للطلاب ، كذلك أكد أساتذة المواد على سهولة استخدام واجهة البرنامج الخاصة بوضع الأسئلة والامتحانات.

كما يقوم فريق وحدة القياس والتقويم بالكلية بتقديم الدعم الفني لهم خلال الامتحانات تحت إشراف ومتابعة من مركز الاختبارات الالكترونية التابع لادارة تطوير التعليم والذي يديره د. مجدي شعبان.

وأضافت أنه تم كذلك نشر فيديوجراف توضيحى للطلاب حول طريقة استخدام البرنامج قبل دخول الامتحان عبر طرق التواصل المختلفة بالطلاب.

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