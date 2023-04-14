"لن نسرق الدول الأخرى مثلهم".. رئيس الصين يوبخ الغرب

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إن بكين لا يمكن أن تتبع مسار الغرب الذي ينطوي على سرقة دول أخرى.

وحسب شبكة تليفزيون الصين الدولية "CGTN”، قال شي جين بينج، خلال زيارته لمقاطعة جوانجدونج جنوب البلاد، إن "الصين ستعمل بثبات وخطوة بخطوة للمضي قدماً، ولن تتأثر بالغرب الذي يتسم بالاستقطاب ونهب الدول الأخرى".

وفي وقت سابق، تفقد الرئيس الصيني، شي جين بينج، مدينة قوانجتشو بجنوبي الصين حيث زار قاعدة التصنيع التابعة لشركة "إل جي ديسبلاي" وشركة "جي إيه سي أيون" المحدودة لسيارات الطاقة الجديدة.

وتحدث شي مع ممثلي الشركات والباحثين والعاملين خلال زيارته التفقدية.

كما تعرف على التحركات الرامية إلى دفع الانفتاح عالي المستوى والتنمية عالية الجودة لقطاع التصينيع، وتعرف أيضا على كيفية قيام الشركات بتعزيز الابتكار وإنشاء العلامات التجارية المملوكة ذاتيا.