عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"لن نسرق الدول الأخرى مثلهم".. رئيس الصين يوبخ الغرب

شي جين بينج
شي جين بينج

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، إن بكين لا يمكن أن تتبع مسار الغرب الذي ينطوي على سرقة دول أخرى.

وحسب شبكة تليفزيون الصين الدولية "CGTN”، قال شي جين بينج، خلال زيارته لمقاطعة جوانجدونج جنوب البلاد، إن "الصين ستعمل بثبات وخطوة بخطوة للمضي قدماً، ولن تتأثر بالغرب الذي يتسم بالاستقطاب ونهب الدول الأخرى".

وفي وقت سابق، تفقد الرئيس الصيني، شي جين بينج، مدينة قوانجتشو بجنوبي الصين حيث زار قاعدة التصنيع التابعة لشركة "إل جي ديسبلاي" وشركة "جي إيه سي أيون" المحدودة لسيارات الطاقة الجديدة. 

وكالة سبوتنيك: الصين وبيلاروسيا اتفقا علي تعزيز التعاون العسكري

الكرملين: استفزاز الصين غير مقبول.. وبكين تطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن دعم تايوان

وتحدث شي  مع ممثلي الشركات والباحثين والعاملين خلال زيارته التفقدية. 

كما تعرف على التحركات الرامية إلى دفع الانفتاح عالي المستوى والتنمية عالية الجودة لقطاع التصينيع، وتعرف أيضا على كيفية قيام الشركات بتعزيز الابتكار وإنشاء العلامات التجارية المملوكة ذاتيا.

الرئيس الصينى بكين الصين شي جين بينج الغرب قوانجتشو جوانجدونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة عام وتصرف العائد شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة إدخار البنك الأهلي الجديدة؟

انخفاض شديد.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية عالميا ويسجل أدني مستوي في عام

تقرير المراقب يحسمها.. ننشر عقوبات الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال

توبت إلى الله.. جوري بكر تنتقد مروجي صورها الجريئة على السوشيال ميديا

بلال شامة.. الفنان مجدي بدر يكشف مفاجأة عن كواليس جعفر العمدة.. فيديو

عرض مغرِ لـ نجم الأهلي يهدد مسيرته مع القلعة الحمراء

سعر الذهب اليوم الخميس 13-4-2023

مقدار زكاة الفطر 2023 .. اعرف جميع أحكامها وهل يجوز إعطاؤها لفقير واحد

موضوعات متعلقة

رسميا.. حظر الإجهاض في ولاية فلوريدا الأمريكية

إجراء عاجل.. بوركينا فاسو تعلن التعبئة العامة

وفدا الوساطة السعودي والعُماني يغادران اليمن

بإشراف كيم جونج أون.. كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ باليستي جديد

روسيا: أمريكا هددت بالانتقام إذا لم نطلق سراح مراسل وول ستريت جورنال

الجيش الإيراني يعلن بداية العد التنازلي لانهيار الصهيونية.. تفاصيل

السعودية.. إعلان عاجل من وزارة الموارد البشرية بشأن توثيق عقود الموظفين

نهاية الوعود.. دول الغرب تستعد للتخلي عن أوكرانيا ووقف الدعم

ترشيحاتنا

كفاءة حقيقية يشهد بها الجميع .. تفاصيل تعيين أحمد العصار رئيساً لشركة المقاولون العرب

مفاجأة .. بايدن يعين ليدي جاجا لرئاسة لجنة في البيت الأبيض

بكري: أبو العينين تحمل تهديدات الإخوان بكل جسارة .. ورسالة صدى البلد الدفاع عن الثوابت الوطنية .. فيديو

بختم القرآن مرتين .. الفنانة تغريد فهمي تكشف عن طقوسها الرمضانية

قرار عاجل من وزير الدفاع الأمريكي بعد أزمة تسريب الوثائق السرية

رضوى: الشربيني أنا مش معقدة وعدوة أشباه الرجال..ومحمد علي خير يفكر في اعتزال الإعلام..وشكري :علينا تكثيف الجهود لمنع الاعتداء على الفلسطينيين..أبرز أخبار التوك شو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداد بالعباية السوداء.. صور جوري بكر تشعل السوشيال ميديا من جديد

مسلسل ستهم الحلقة 22.. إخلاص روجينا لـ إياد نصار يبعدها عن الزواج

أجملهن ليلى علوي وياسمين صبري .. شاهد فنانات بالنقاب أشعلن السوشيال ميديا

علامة خطيرة في ساقيك تكشف عن الكوليسترول.. لا تتجاهلها

فيديو

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ