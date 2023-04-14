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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رضوى: الشربيني أنا مش معقدة وعدوة أشباه الرجال..ومحمد علي خير يفكر في اعتزال الإعلام..وشكري :علينا تكثيف الجهود لمنع الاعتداء على الفلسطينيين..أبرز أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


عايز ارتاح.. محمد علي خير يعلن اعتزاله الإعلام قريبا


أعلن الإعلامي محمد علي خير، عن  تفكيره في اعتزال الإعلام عن قريب.

 

سامح شكري: علينا تكثيف الجهود لمنع الاعتداء على الحقوق الفلسطينية


قال سامح شكري وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره التركي بمدينة أنقرة اتفقنا على استمرار هذه الوتيرة السريعة في الاتصال بين البلدين بسبب الفوائد التي تنتج عنها من نتائج تؤدي الى مزيد من التفاهم والاتفاق على الخطوات التي يتطلب منا اتخاذها.

 

مش معقدة.. رضوي الشربيني: أنا عدوة أشباه الرجال

صرحت الإعلامية" رضوي الشربيني" إنها ليست عدوة الرجال بل عدوة أشباة الرجال، وأن والدها هو السبب فى وجودها فى الدنيا، وأخيها وسندها هو رجل، فلسيت هي بعدوة للرجال بل بأشباه الرجال.

 

وزير الخارجية التركي: نقدر دور وجهود مصر في القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره المصري سامح شكري بمدينة أنقرة إنه فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني بدون شك كان علينا أن نتناول هذا الموضوع عن فلسطين والشرق الأوسط ونحن دائما ما نقدر الدور الذي تلعبه مصر في القضية وفي المنطقة بشكل عام.

 

بكاء غادة إبراهيم في رامز نيفر إند وتترجى صاحب المقلب

وقعت الفنانة غادة إبراهيم ضحية برنامج “رامز نيفر إند”، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر".

 

حكاية محمد علي خير مع إحدى معجباته في المعادي ويرد: قصة قديمة


زعم شيخ العرافين، أن الإعلامي محمد على خير، له قصة مثيرة مع إحدى المعجبات في المعادي، لترد الإعلامية بسمة وهبة متفاجئة: "إيه أنت يا أستاذ خير،  دا أنا صدمت فيك دلوقتي"، ليقاطعها الإعلامي محمد علي خير: "دي قصة قديمة حاكيها لواحد، عرفتوها إزاي".

 

بعتتلي رسالة وداع ومش قادر افتحها.. محمد على خير متأثرًا بوفاة والدته


وجه شيخ العرافين، سؤالًا للإعلامي محمد على خير، حول تفاصيل الرسالة الموجودة على هاتفه ولا يرغب في مسحها ابدًا، ليرد محمد علي خير قائلًا: "دي رسالة من والدتي رحمة الله عليها قبل ما تموت ومازلت محتفظ بيها على موبايلي ومش عايز افتحها"

 

مي كساب: هغني "أنسى الوجع" في آخر حلقات "جعفر العمدة"

 

كشفت الفنانة مي كساب، عن تجربة غنائية ستقدمها في الحلقات الختامية من مسلسل "جعفر العمدة"، قائلة: " هغني أغنية "أنسى الوجع" في الحلقة 28 من المسلسل".

 

محمد نجاتي: القبلات والمشاهد الساخنة تظهر جمال السيناريو


علق الفنان محمد نجاتي على مشاركته في فيلم عرق البلح، معترضا على من يهاجمون القبلات والمشاهد الساخنة في الأعمال الفنية، واصفين إياها بالسينما المتسخة، مشيرا إلى أن الفن له آليات تعبر عن الموضوع المقدم للمشاهد وفي نفس الوقت ضد المشاهد الفجة وتوظيفها بدون داع للسيناريو.


المحشي والقطايف حلوين أوي.. سفير كوريا الجنوبية يحضر إفطار المطرية


استضاف الإعلامي شريف عامر، خلال تقديمه برنامج  "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، سفيري كندا وكوريا الجنوبية، للتحدث عن الأجواء والطقوس الرمضانية في مصر.

 

وزيرة الهجرة تعلق على خطة ألمانيا للاستعانة بالعمالة المصرية الماهرة


علقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على خطة ألمانيا للاستعانة بالعمالة المصرية الماهرة ودمجها في المجتمع الألماني.

 

رضوى الشربيني: الراجل مش بصوته العالي بل بحنية قلبه


أعلنت الإعلامية "رضوي الشربيني" عن مواصفات الرجل  لديها، فجيب أن يمتلك الفهم الجيد والصحيح للدين " فالدين معاملة"، وأن الرجل الحقيقي يجب أن يكون قويا قائلة :" الرجل مش بصوته العالي وشخطه ونطره وعنتظته"، فالجرل القوي يقوي المرأة ولا يستقوي عليها، وحتى عند الفراق" لا يجرح ولا يخون ولا يهين" بل يواجها و يصرح لها بعدم مقدرته على تكمله العلاقة بينهما.


سفير كندا بالقاهرة: الشعب المصري يتميز بالكرم والعطف خاصة في الأوقات الصعبة


استضاف الإعلامي شريف عامر، خلال تقديمه برنامج  "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، سفيري كندا وكوريا الجنوبية، للتحدث عن الأجواء والطقوس الرمضانية في مصر.


 

مصطفى بكري: الوثائق السرية المسربة تؤكد تجسس أمريكا على حلفائها


أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه شاهدنا فضيحة التسريبات الأمريكية، والتي أكدها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وبناء عليه تم إلقاء القبض على الشخص المسرب لوثائق من البنتاجون.

محمد على خير سامح شكري رضوي الشربيني غادة ابراهيم وزير الخارجية التركي محمد نجاتي

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رضوى: الشربيني أنا مش معقدة وعدوة أشباه الرجال..ومحمد علي خير يفكر في اعتزال الإعلام..وشكري :علينا تكثيف الجهود لمنع الاعتداء على الفلسطينيين..أبرز أخبار التوك شو

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