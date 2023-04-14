مدرب الإسماعيلي : هدفنا البقاء في الدوري.. وأمامنا العديد من التحديات

أكد سيد ياسين ، المدرب العام لفريق إنبي ، أن فريقه لم يحالفه التوفيق في مواجهة الإسماعيلي التي خسرها إنبي بنتيجة 1-3 في الجولة 25 للدوري.



وقال ياسين عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن فريقه وصل لمرمى الإسماعيلي ولكن لم يحالفه التوفيق لهز شباك الدراويش سوى بهدف مروان داوود.



من جانبه ، أكد أيمن كمال المدرب المساعد بالإسماعيلي أن فريقه استحق تحقيق الفوز ويسير خطوة بخطوة من أجل تحقيق هدف الفريق بالبقاء بالدوري.



وأشار إلى أن الإسماعيلي أمامه العديد من التحديات في المباريات المتبقية لحسم بقاءه بالدوري مع الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل.