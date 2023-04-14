3 من عائلتها محبوسون في قضايا مخدرات .. امبراطورة الحشيش بقبضة مباحث القاهرة

في ضربة استباقية لتجار المواد المخدرة ، نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على سيدة حولت مسكنها بالتجمع الأول لمركز توزيع المواد المخدرة علي عملائها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت معلومات قد وردت الي اللواء محمد عبد الله مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتواجد ربة منزل داخل منزلها بالتجمع الأول وقيامها بترويج المواد المخدرة على عملائها.

على الفور وجه مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتوجيه قوة أمنية بقيادة العميد وائل عرفان وكيل إدارة مكافحة المخدرات وكلا من العقيد حسن البنا والرائد أحمد فؤاد بإدارة المكافحة إلي مكان الشقة ، حيث تمكنوا من مداهمتها بعد إستصدار اذن من النيابة العامة وتم ضبط السيدة وتبين من الفحص أن محكوم عليها في عدد ٦ احكام مباني بإجمالي حبس ٦ سنوات.

وبتفتيش مسكنها عثر بداخله علي ٥ كيلو حشيش ومبلغ مالي قدره ١٨٢ الف جنيه ومشغولات ذهبية عبارة عن ٥ غوايش و٤ خواتم واسورة كبيرة وكولية زنت ١٧٥ جرام تقريباً ، تم التحفظ على المضبوطات لعرضها والمتهمة علي النيابة العامة للتحقيق .

وأقرت المتهمة بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمجوهرات حصيلة نشاطها الغير مشروع .

وبمناقشتها عن مصدر تحصلها على المواد المخدرة ، افادت المتهمة انها تتحصل عليها من احد الاشخاص ومقيم الإسماعيلية.

ويشار إلى أن المتهمة زوجة تاجر مخدرات ومحبوس بقضية إتجار حشيش من الإدارة العامة للمخدرات ومحكوم عليه بالمؤبد ، كما تبين أن والدها محبوس بقضيه اتجار حشيش من الإدارة العامه للمخدرات ومحكوم عليه بالمؤبد ، وزوج خالتها محبوس بقضيه اتجار حشيش من الإدارة العامه للمخدرات ومحكوم عليه بالمؤبد.

وفي سياق متصل ، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في تسديد ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة، حيث تمكنوا من ضبط ٣ أشخاص بحوزتهم ٢٥ كيلو حشيش بقرابة ال ٢ مليون جنيه قبل ترويجها في العيد ، فقد تم ضبط سائق مقيم بمحافظة الإسماعيلية حال إستقلاله سيارة أجرة ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنه ٢٣ كيلو جرام وهاتفى محمول ، واعترف المتهم بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص "محدد " بقصد توصيلها لشخص آخر مقابل مبلغ مالى.

كما تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بالمرج حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت ٢ كيلو جرام و3 هواتف محمولة ، واعترف أحدهما بقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وأضاف بإقتصار دور المتهم الآخر على توصيله دون علمه بحيازة مواد مخدرة .

وبمواجهة المتهم الآخر نفى علمه بحيازة الأول للمواد المخدرة، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ٢ مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.