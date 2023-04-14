أثار محل حلويات حالة من الغضب بين سكان مسقط رأس الفنان العالمي، ويليام شكسبير، داخل بلدة ستراتفورد أبون آفون في مقاطعة وركشير، وسط بريطانيا.

يرجع السبب وراء غضب سكان البلدة أن المتجر يتميز بواجهة خارجية أرجوانية زاهية مزينة بأحرف متعددة الألوان ودببة صمغية رغم كونه في مبنى تاريخي من الدرجة الثانية.

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وفقا لما أكدته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الجمعة، فإنه أصبح من غير المقبول بالنسبة للسكان وجود متجر حلويات "متوهج" في شارع تاريخي رئيسي، خاصة أن عمر المبني الذي يقع به المحل يصل إلى 430 عاما تقريبا.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن افتتاح المحل الذي أثار قلق واستغراب السكان أيضا كان قبل فترة وجيزة من عيد الفصح.

من جانبه، علق متحدث باسم مجلس مقاطعة ستراتفورد على الواقعة، موضحا: "لدينا قضية تنفيذية جارية، لذلك لا يمكننا إبداء أي تعليق على الواقعة في الوقت الحالي".

بسبب شكله..محل حلويات يثير الغضب في مسقط رأس ويليام شكسبير

بسبب شكله..محل حلويات يثير الغضب في مسقط رأس ويليام شكسبير

بسبب شكله..محل حلويات يثير الغضب في مسقط رأس ويليام شكسبير

بسبب شكله..محل حلويات يثير الغضب في مسقط رأس ويليام شكسبير