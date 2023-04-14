الحمد لله.. ناصر منسي يعلق على فوز الزمالك أمام حرس الحدود

علق ناصر منسي لاعب نادي الزمالك بعد فوز الفريق على حرس الحدود .

ونشر ناصر منسي صورا له من الماتش من خلال حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا :" الحمد لله ".

ناصر منسي

سجل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الثالث في مرمى منافسه حرس الحدود، في اللقاء المقام على ملعباستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الممتاز.

استطاع أحمد بلحاج افتتاح سجل أهدافه مع الزمالك بتسجيل هدف الأبيض الثالث في الدقيقة 91 من عمر المباراة

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 14 من عمر المباراة من مقصية رائعة سكنت شباك حرس الحدود.

حاول حرس الحدود ادراك التعادل في أكثر من كزة ولكن لم يتمكن من تحقيق هدف يعود به للمباراة.