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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| احذروا تناول الرنجة بدون شويها على النار.. تحذير من نوع سمنة يباع بالأسواق

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

دودة خطيرة.. احذروا تناول الرنجة بدون شويها على النار

يستعد الكثير لتناول الرنجة في شم النسيم وعيد الفطر وقد قدمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري ضرورة شوي الرنجة قبل تناولها.

 

وقالت نوح في منشورها " خلي بالكم من الرنجة لازم تعامل حراريا بشكل جيد جدا خصوصا منطقة البطن بما فيها البطارخ  لان هناك  دودة خطيرة اسمها انيساكس سمبلكس تكون موجودة في معظم الرنجة. .في حالة عدم تسخينها جيدا أو تم اكل الرنجة قبل التنظيف .

 

بلاش تستخدمها بالكحك.. تحذير من نوع سمنة يباع بالأسواق

 تلجأ الكثير من ربات المنزل إلي عمل الكعك في المنزل أو شرائه من الخارج  وقد تستخدم الكثيرات منهم  السمن النباتي بدلا من السمن البلدي .

 

ولكن  أكدت أخصائية التغذية اميمة محمود ان من المعروف عن "السمن النباتي" انها من الزيوت المهدرجة  الممنوعة في الأغذية بشكل نهائي.

 

كيف تفرق بين الممبار البلدي والصيني

نشرت الدكتورة سماح نروح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية منشور يوضح الفرق بين الممبار المستورد والممبار البلدي قبل الشراء .

وكتبت سماح يفضل الكثير الفطار علي الممبار ولحمة الرأس ولكن خلي بالك مافيش حاجة اسمها ممبار صيني ربما دا الاسم المجازي ل الممبار المستورد .

 

بدون ألوان .. أفكار مبتكرة لبيض شم النسيم
هناك الكثير من الامهات التي تلجأ  تعليم الأطفال في تلوين البيض ب استخدام ألوان المياه فى تلوين بيض شم النسيم وعمل تصميمات مختلفة.

 

ولكن يمكنك أن تستخدم خامات طبيعية لتلوين البيض.

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