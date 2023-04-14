كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ بالستي يعمل بالوقود الصلب

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا يعمل بالوقود الصلب.

وأكدت كوريا الشمالية أنها أطلقت الخميس "نوعا جديدا" من الصواريخ البالستية العابرة للقارات يعمل بالوقود الصلب في وقت أشاد الزعيم كيم جونغ أون بما وصفه بالخطوة الكبيرة في برنامج بيونغ يانغ للتسلح.

تظهر صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية الجمعة كيم مبتسما رفقة ابنته خلال مشاهدته صاروخا باللونين الأبيض والأسود ينطلق وسط سحابة دخان.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن صاروخ "هواسونغ 18" الذي اختُبر صباح الخميس سيشكل "أداة رئيسية للقوة العسكرية الاستراتيجية".

ونقلت عن كيم قوله إن تطوير هذه السلاح الجديد "سيعيد تنظيم ردعنا الاستراتيجي بعمق ويعزز فاعلية هجومنا النووي المضاد".