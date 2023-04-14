رصف الطرق.. شاهد أغرب استخدام لـ صوف الأغنام في بريطانيا

تقوم مؤسسة بريطانية على رصف منطقتين تجربتين في أنجلسي، شمال ويلز بـ صوف الأغنام وهو ما يعد أغرب استخدام لمنتج الحيوان الشهير.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الجمعة، تحول مؤسسة Menter Môn صوف الأغنام إلى ممرات للمشاة.

تعمل المؤسسة البريطانية ضمن مبادرتها “مصنوع من الصوف” على وضع صوف الأغنام في مناطق مستنقعات بالريف لمساعدة المشاة على عبور الأراضي الرطبة.

تفاصيل

تأتي هذه المبادرة البريطانية من أجل توفير بديل مستدام للأغشية الاصطناعية المستخدمة عادة لتركيب المسارات قبل تغطيتها بالركام والأحجار في أنجليسي، شمال ويلز.



جدير بالذكر أنه على الرغم من أن استخدام صوف الأغنام تقنية قديمة استخدمت تاريخيا لإصلاح المسارات إلا أنها لا تزال غير مستخدمة نسبيا في البناء المعاصر.

تعود تقنية رصف صوف الأغنام إلى الإمبراطورية الرومانية عندما تم استخدام الصوف لإنشاء طبقات واقية على الأرض المشبعة بالمياه عكس الطرق الجديدة التي تم بناؤها.

رصف الطرق .. أغرب استخدام لصوف الأغنام في بريطانيا

رصف الطرق .. أغرب استخدام لصوف الأغنام في بريطانيا

رصف الطرق .. أغرب استخدام لصوف الأغنام في بريطانيا