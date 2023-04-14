عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة توزع جوائز شباب المسرح الجامعي الليلة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تشهد الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، بمسرح ساحة الهناجر ختام فعاليات الدورة الخامسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، كما تكرم عدد من النجوم من خريجى مسرح الجامعة.

وقال الدكتور هانى ابو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أن مواسم نجوم المسرح الجامعي، أصبح من الفعاليات الفنية البارزة، والتى تعد متنفساً هاما لشباب المبدعين، مشيرا إلى أن الصندوق يرعى شباب المسرح الجامعي ليكونوا نواة لحركة مسرحية تنير مسارح مصر.

وقال المخرج خالد جلال رئيس ومؤسس المواسم، إن المسرح الجامعى كان وسيظل أحد أذرع الإبداع المسرحى المصرى الذى تخرج منه كوكبة من كبار النجوم الذين اثروا المسرح المصرى، ويعد هذا الحدث احتفاء بالمواهب الشابة وتحفيزها على المضى قدما فى استكمال مسيرتهم الابداعية.

جدير بالذكر أن المهرجان يمنح العروض الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولي فرصة العرض بمركز الإبداع الفني بالقاهرة، لتكون بداية انطلاقه لجيل من مبدعي المسرح .

كما يحصل الفائزون في كل من الفروع التالية : افضل عرض، افضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مخرج،  أفضل مهندس ديكور، أفضل مصمم ملابس، علي منحة دراسية مجانية باستديو مسرح مركز الإبداع الفني بالقاهرة.

ضمت لجنة تحكيم الدورة الخامسة الناقد عاطف النمر رئيسا، وعضوية كل: الاستاذ الدكتور ايمن الشيوى، مصممة الأزياء الدكتورة مروة عودة، مهندس الديكور عمرو الأشرف، والمخرج أحمد فؤاد، كما تكونت لجنة المشاهدة من النقاد : باسم صادق، مي سليم، وهند سلامة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مسرح ساحة الهناجر مواسم نجوم المسرح الجامعي خريجى مسرح الجامعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحظر جارِ.. تطورات في أفيس البرتغالي بأزمة كهربا وغرامة الزمالك

4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة

قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

بلال شامة.. الفنان مجدي بدر يكشف مفاجأة عن كواليس جعفر العمدة.. فيديو

زكاة الفطر قيمتها 30 جنيها.. اثنان لا تجب عليهما و8 أشخاص تعطى لهم

بعد فوزه على حرس الحدود بثلاثية.. الزمالك يطارد الأهلي على صدارة الدوري

آخر جمعة في رمضان .. 4 ركعات تمحو ذنوبك وترزقك من حيث لا تحتسب

سعر الذهب اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

ترشيحاتنا

أشعلت الغضب بالمملكة.. أحكام جديدة بشأن التعدي على صغيرة بالمغرب

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

علامات ليلة القدر وأفضل الدعاء فيها.. سر إخفائها

ضربة موجعة تورط الرجاء المغربي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

التنين الصيني يضرب العم سام.. الدولار ينسحب من الاحتياطي العالمي والعملات تتكالب عليه

المالية: الحراك التنموي غير المسبوق رفع حجم الناتج المحلى 7 أضعاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصح قرار أخذته في حياتي.. صور مي كساب قبل وبعد العملية

اختبر قوة ملاحظتك.. 16 دائرة في صورة الوهم البصري الصعبة

سفرة رمضان| طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة والحلو أساور الست

ثقب في المحيط الهادي يهدد بحدوث زلزال مدمر في أمريكا.. تفاصيل

فيديو

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ