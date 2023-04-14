وزيرة الثقافة توزع جوائز شباب المسرح الجامعي الليلة

تشهد الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، بمسرح ساحة الهناجر ختام فعاليات الدورة الخامسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، كما تكرم عدد من النجوم من خريجى مسرح الجامعة.

وقال الدكتور هانى ابو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أن مواسم نجوم المسرح الجامعي، أصبح من الفعاليات الفنية البارزة، والتى تعد متنفساً هاما لشباب المبدعين، مشيرا إلى أن الصندوق يرعى شباب المسرح الجامعي ليكونوا نواة لحركة مسرحية تنير مسارح مصر.

وقال المخرج خالد جلال رئيس ومؤسس المواسم، إن المسرح الجامعى كان وسيظل أحد أذرع الإبداع المسرحى المصرى الذى تخرج منه كوكبة من كبار النجوم الذين اثروا المسرح المصرى، ويعد هذا الحدث احتفاء بالمواهب الشابة وتحفيزها على المضى قدما فى استكمال مسيرتهم الابداعية.

جدير بالذكر أن المهرجان يمنح العروض الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولي فرصة العرض بمركز الإبداع الفني بالقاهرة، لتكون بداية انطلاقه لجيل من مبدعي المسرح .

كما يحصل الفائزون في كل من الفروع التالية : افضل عرض، افضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مخرج، أفضل مهندس ديكور، أفضل مصمم ملابس، علي منحة دراسية مجانية باستديو مسرح مركز الإبداع الفني بالقاهرة.

ضمت لجنة تحكيم الدورة الخامسة الناقد عاطف النمر رئيسا، وعضوية كل: الاستاذ الدكتور ايمن الشيوى، مصممة الأزياء الدكتورة مروة عودة، مهندس الديكور عمرو الأشرف، والمخرج أحمد فؤاد، كما تكونت لجنة المشاهدة من النقاد : باسم صادق، مي سليم، وهند سلامة.