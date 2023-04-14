داخل سيارتها.. منة فضالي تخطف القلوب في سيلفي صباحي

شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت منة فضالي في صورة سيلفي من داخل سيارتها، مرتدية طقم رياضي باللون الأزرق، مع نظارة شمس أنيقة.

وتشارك منة فضالي في السباق الرمضاني 2023، في مسلسل “جعفر العمدة”، بطولة الفنان محمد رمضان.

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل