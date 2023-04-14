بحيرة إدكو تستضيف سباقات البطولة الأفريقية للكانوي والكاياك

استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اللواء أيمن شويتة رئيس الاتحاد المصري والعربي للكانوي والكاياك والدكتور عمرو تمراز عضو مجلس الإدارة ومدير التنمية القاري، لبحث دراسة استضافة محافظة البحيرة (نادي المعدية بإدكو) عددا من سباقات البطولة الأفريقية التي ستقام بمصر في نوفمبر 2023

كما عقدت نائب محافظ البحيرة اجتماعاً بحضور الدكتور إبراهيم خضر - وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد محجوب رئيس مركز ومدينة إدكو للوقوف على التجهيزات المتعلقة بنادي المعدية لإستضافة بحيرة إدكو جزء من سباقات البطولة الأفريقية ، والعمل على توفير كل الإحتياجات المطلوبة، لإنجاح البطولة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وتتم حالياً أعمال تهيئة المجرى المائي ببحيرة إدكو ليصبح مجرى مائي دائم مطابق للقياسات الدولية، بالإضافة تجهيز مقر لإقامة معسكرات داخلية دائمة للمنتخبات المصرية والعربية بالقرب من مدينة إدكو ، مما سيسهم في إنعاش السياحة الرياضية .