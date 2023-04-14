البورصة في أسبوع.. المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 يقفز 5.7%.. الأسهم المتوسطة ترتفع بنسبة 0.82%.. رأس المال السوقي يربح 39.3 مليار جنيه

البورصة في أسبوع..

المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 يقفز 5.7%

مؤشر الأسهم المتوسطة يرتفع بنسبة 0.82%

رأس المال السوقي يربح 39.3 مليار جنيه

12.4 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 39.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.114 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.6%

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 5.76% ليغلق عند مستوى 17671.27 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2969.83 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 4485.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.81% ليغلق عند مستوى 20683.12 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 3518.23 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.067 مليار ورقة منفذة على 283 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.549 مليار ورقة منفذة على 345 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 84.62% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.38%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.