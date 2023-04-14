الصين وتايلاند تبحثان تعزيز التعاون البحري والأمني

بحث عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الوطني الصيني لي شانج فو، مع القائد العام للبحرية الملكية التايلاندية تشوينجتشاي تشومتشوينجبايت، اليوم /الجمعة/ تعزيز التعاون بين القوات البحرية بين البلدين.

وقال وزير الدفاع الوطني الصيني -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية- إن العلاقات بين جيشي البلدين، كجزء مهم من العلاقات الصينية-التايلاندية، تتطور بشكل جيد.

وفي إشارته إلى الأساس القوي والإمكانات الهائلة للتعاون بين بحريتي البلدين، قال لي إن الجانب الصيني يرغب في تعزيز مستوى التعاون مع الجانب التايلاندي، من أجل تقديم إسهامات أكبر لحماية السلام والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي.

بدوره، وجه قائد البحرية التايلاندية الشكر للجانب الصيني على دعمه لتطوير البحرية التايلاندية، وقال إن البحرية التايلاندية مستعدة لمواصلة الدعم المتبادل وتعميق تعاونها مع البحرية الصينية.

