المصارف اللبنانية تنفى العودة إلى الإضراب

نفى أمين عام جمعية المصارف اللبنانية فادي خلف، صحة الأنباء التي تتحدث عن عودة مصارف لبنان إلى الإضراب، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة جملة وتفصلياً.

ولفت أمين عام جمعية المصارف اللبنانية في تصريحات صحفية له نقلتها صحيفة صوت كل لبنان الى أنّ الموضوع لم يكن مطروحاً أصلا على جدول أعمال مجلس إدارة الجمعية.

وكانت جمعية مصارف لبنان أعلنت تعليق الإضراب في الثاني والعشرين من مارس الماضي على أن تعود للعمل، بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم وتسهيلا لأمور كافة المواطنين.

وذكرت جمعية مصارف لبنان في بيان لها أن قرار تعليق الإضراب – المستمر منذ قرابة أسبوع – جاء على ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي – على حد ما ورد بالبيان.

وأكدت الجمعية أنها ستتابع اتصالاتها بالسلطات المعنية، على أن تتخذ موقفا على ضوء النتائج العملية لهذه الاتصالات.

وكانت المصارف اللبنانية قد دخلت في إضراب بدءا احتجاجا على ما وصفته بازدواجية المعايير في القرارات القضائية المتعلقة بالقضاء المصرفي وللمطالبة بالإصلاحات التشريعية وحل الخلافات مع القضاء.

