يخلق من الشبه .. جوري بكر تكشف حقيقة صلة قرابتها بماري منيب| فيديوجراف

كشفت الفنانة جوري بكر ؛حقيقة صلة قرابتها بالفنانة ماري منيب بسبب الشبه بينهما .

ماري منيب

و قالت جوري بكر خلال ندوتها في موقع صدى البلد :" ليا الشرف اني أكون من أقارب الفنانة الكبيرة ماري منيب ؛ ولكن أنا للاسف مش من أقاربها ".

وأضافت جوري بكر" انها دخلت مجال الإعلام لكي يكون خطوة لدخولها التمثيل حيث تتعلم الوقوف أمام الكاميرا وطريقة الالقاء ".

وتابعت جوري بكر :" استاذ محمد سامي قالي هتعملي دور مهم ورئيسي والممثلون اللي معانا قالولي الدور حلو أوي ومستفز ".

ولمتابعة المزيد حول تصريحات جوري بكر عن دورها في مسلسل جعفر العمدة .. تابع الفيديو جراف التالي: