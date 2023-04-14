منتدى الحوار الوطني للشباب يناقش ملامح الجمهورية الجديدة

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمطروح فعاليات منتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية بمحافظة مطروح، تحت شعار "فيم يفكر الشباب" بمركز شباب الضبعة التابع لإدارة شباب الضبعة، وذلك تحت رعاية الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح.



أكد الدكتور "وليد عبد العزيز رفاعي" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، إنه من منطلق الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني سياسي شامل يجمع كافة التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة وتبادل الرؤى لتدشين ملامح جمهورية جديدة، وفي ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو التنمية الشاملة المستدامة.

بدأت فاعليات منتدى الحور الوطني للشباب بمركز شباب الضبعة بجلسة تعارف أدارها "أحمد رمضان" مدرب بوزارة الشباب والرياضة، بمرافقة "الحسيني عباس" مدرب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعريف بمحاور المنتدى، والتذكير بمنتدى الحوار الوطني للشباب في نسخته الأولى ووضع قواعد العمل داخل الورشة.

تلاها جلسة عصف ذهني حول محاور المنتدى الرئيسية السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، والملفات المتعلقة بكل محور ومناقشة كل محور والخروج بتوصياته وعرض الحلول والمقترحات التي أسفرت عنها الورشة ومناقشتها.