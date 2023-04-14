تعرف على شروط الالتحاق بمبادرة 1000 طفل موهوب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية النشء، عن إطلاق مبادرة 1000 طفل موهوب لتعليم الأطفال الفنون أونلاين علي يد مدربين متخصصين في مجالات الفنون، بالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر ممثلة في منصة YounGo school.



وأوضح الدكتور وليد الرفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أن مبادرة 1000 طفل موهوب لتعليم الأطفال الفنون أونلاين كما حددتها وزارة الشباب والرياضة تتضمن مجالات (الرسم- الدوبلاج- الرسوم المتحركة يدويا) أونلاين علي يد مدربين متخصصين في مجالات الفنون.

وأضاف تتيح المنصة الاشتراك للنشء من سن 5:18 سنة، بأسعار رمزية (90جنيها مصريا) للكورس الواحد مضيفا أن هذه المبادرة متكاملة، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص تعليمية ترتقي بأطفالنا شباب المستقبل الذين سيحملون مشعل العمل والإبداع لمصر.

وأوضح ا الوزارة حددت أن يحصل الطالب على:

* كورس مسجل بمنهج كامل في المجال الذي يختاره (مدى الحياة).

* حصة لايف على برنامج zoom ليطبق ما تعلمه مدرس فني متخصص.

ويحوز أفضل الطلاب على تكريمات من منصة YounGo School.

مشيرا على من يرغب في الاشتراك بالمبادرة:

برجاء التسجيل، وسيتم التواصل مع المختارين ليحصلوا على المبادرة

للتسجيل بالمبادرة: https:// forms. gle/ es72s1Hy5H8eee6bA