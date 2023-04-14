أخبار السيارات.. الأسعار الجديدة لـ5 ماركات صينية زيرو في مصر وBMW 320I بـ ثمن مفاجأة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

شهدت السوق المصري العديد من التغييرات السعرية خلال الفترة الماضية، بما في ذلك العديد من السيارات الصينية الجديدة.

شهدت أسعار السيارات الجديدة ارتفاعا قياسياً لأسعارها الرسمية خلال فترة وجيزة، انطلقت شرارتها في شهر فبراير عام 2022 ومازالت مستمرة حتى الآن، بالإضافة لفرض رسوم إضافية تعرف باسم الأوفر برايس.

تقدم العلامة التجارية أودي باقة من أفضل السيارات الفارهة بالسوق المصري، وخاصة فئتي السيدان والكروس أوفر، كما شهدت أقوى إصداراتها خصم يصل الى 70% على قيمة الوديعة الدولارية الخاصة بها عند استيرادها من الخارج وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات جديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.

تقدم العلامة التجارية البافارية BMW باقة من أقوى السيارات الرياضية وخاصة في فئات السيدان والكروس أوفر، ومن بين أشهر إصداراتها BMW 320I ، وشهدت تخفيضاً يصل الى 70% على قيمة الوديعة الدولارية عند استيرادها من الخارج.

كشفت أستون مارتن عن الإصدار الأخير من أشهر سيارتها DBS نسخة Volante القابلة للتحويل من DBS 770 Ultimate.

ظهر عدد من الصور لسيارة BYD Song Plus EV الجديدة وعلى الرغم من أن اسمها لم يتغير، فقد تم إجراء سلسلة من التعديلات الشاملة عليه، مما يجعلها تبدو أكثر حداثة وأكثر تكاملًا مع طرازات BYD الأخرى.