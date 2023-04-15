أخبار التكنولوجيا.. قبل حلقة الانتقام من بلال شامة.. سعر موبايل جعفر العمدة.. بطارية 10,000 أمبير و12GB رام .. تابلت Vivo متوسط المدى بمواصفات رائدة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يحاول الملياردير إيلون ماسك، المالك الجديد لمنصة "تويتر" للتدوينات القصيرة زيادة الاشتراكات في نظام "تويتر بلو" الذي استحدثه عقب توليه زمام الأمور، وفي سبيل ذلك لا يفوت شهر دون الإعلان عن ميزات جديدة تخص عملاء "البلو".

كشفت شركة "موتورولا" Motorola النقاب عن هاتفها الذكي Edge 40 Pro الذي يعمل بنظام بمعالج كوالكوم سناب دراجون الجيل الثاني في وقت سابق من هذا الشهر، ولكنها لم تكشف عن الطراز الأساسي Edge 40 ، لسبب غير معلوم.

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية مؤخرًا سلسلة Vivo V27 متوسطة المدى في الأسواق، وهي العائلة التي تتكون من طرازات Vivo V27 و Vivo 27 Pro الأعلى.

تستعد شركة "فيفو" الصينية لإطلاق مجموعة من الأجهزة الجديدة موديلات عام 2023 خلال الفترة القادمة، وسيتم إطلاق تابلت Vivo Pad 2 في وقت لاحق من شهر إبريل الجاري جنبًا إلى جنب مع الهواتف القابلة للطي X Fold 2 و X Flip القادمين.

تستعد شركة "شاومي" الصينية لإزاحة الستار عن سلسلة الأجهزة اللوحية Xiaomi Pad 6 في وقت لاحق من هذا الشهر.

تحمل الهواتف الذكية الكثير من معلوماتنا الشخصية الحساسة مثل التفاصيل المصرفية والمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني، ومعلومات حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من المعلومات الأخرى المهمة، ولكن هل سبق لك أن اشتبهت في أن شخصا ما قد يتجسس على هاتفك؟.

استطاع مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان فى جذب الأنظار بشكل ملفت، حيث حاز على كم ضخم من المشاهدات والمتابعة على منصات التواصل الإجتماعى، لدرجة تعليق بعض المواطنين لافتات تهنئة لـ جعفر العمدة عقب خروجه من السجن.