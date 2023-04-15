أخبار التكنولوجيا.. قبل حلقة الانتقام من بلال شامة.. سعر موبايل جعفر العمدة.. بطارية 10,000 أمبير و12GB رام .. تابلت Vivo متوسط المدى بمواصفات رائدة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
10 آلاف حرف.. تويتر تضيف ميزات جديدة لمشتركي Blue
يحاول الملياردير إيلون ماسك، المالك الجديد لمنصة "تويتر" للتدوينات القصيرة زيادة الاشتراكات في نظام "تويتر بلو" الذي استحدثه عقب توليه زمام الأمور، وفي سبيل ذلك لا يفوت شهر دون الإعلان عن ميزات جديدة تخص عملاء "البلو".
معدل تحديث شاشة 144 هرتز.. موتورولا تستعد لطرح هاتف Edge 40
كشفت شركة "موتورولا" Motorola النقاب عن هاتفها الذكي Edge 40 Pro الذي يعمل بنظام بمعالج كوالكوم سناب دراجون الجيل الثاني في وقت سابق من هذا الشهر، ولكنها لم تكشف عن الطراز الأساسي Edge 40 ، لسبب غير معلوم.
كاميرا سيلفي 50 ميجابيكسل.. تسريب مواصفات هاتف Vivo V29 Pro
أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية مؤخرًا سلسلة Vivo V27 متوسطة المدى في الأسواق، وهي العائلة التي تتكون من طرازات Vivo V27 و Vivo 27 Pro الأعلى.
بطارية 10,000 أمبير و12GB رام .. تابلت Vivo متوسط المدى بمواصفات رائدة
تستعد شركة "فيفو" الصينية لإطلاق مجموعة من الأجهزة الجديدة موديلات عام 2023 خلال الفترة القادمة، وسيتم إطلاق تابلت Vivo Pad 2 في وقت لاحق من شهر إبريل الجاري جنبًا إلى جنب مع الهواتف القابلة للطي X Fold 2 و X Flip القادمين.
تابلت جديد من شاومي بمعالج Snapdragon وذاكرة 8 رام
تستعد شركة "شاومي" الصينية لإزاحة الستار عن سلسلة الأجهزة اللوحية Xiaomi Pad 6 في وقت لاحق من هذا الشهر.
لو عايز تعرف تليفونك متهكر.. ابحث عن هذه العلامات فورا
تحمل الهواتف الذكية الكثير من معلوماتنا الشخصية الحساسة مثل التفاصيل المصرفية والمكالمات ورسائل البريد الإلكتروني، ومعلومات حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من المعلومات الأخرى المهمة، ولكن هل سبق لك أن اشتبهت في أن شخصا ما قد يتجسس على هاتفك؟.
قبل حلقة الانتقام من بلال شامة.. سعر موبايل جعفر العمدة
استطاع مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان فى جذب الأنظار بشكل ملفت، حيث حاز على كم ضخم من المشاهدات والمتابعة على منصات التواصل الإجتماعى، لدرجة تعليق بعض المواطنين لافتات تهنئة لـ جعفر العمدة عقب خروجه من السجن.