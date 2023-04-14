شاهد| لحظة وصول سعوديين مختطفين في اليمن إلى الرياض

قال وزير الإعلام اليمني اليوم الجمعة، أن حكومته تثمن دور السعودية في ملف الأسرى والمختطفين، وذلك في نبأ عاجل بعد عمليات إعادة السلام في اليمن.

وأضاف وزير الإعلام اليمني، قائلا: "سيتم تقديم الرعاية الصحية للواء ناصر هادي الذي وصل إلى الرياض".

وننشر فيديوهات لحظة وصول عدد من المعلمين إلي الرياض الذين كانوا مختطفين من قبل الحوثيين.

كان أكد وزير الداخلية اليمني إبراهيم علي أحمد حيدان، أن تبادل الأسرى خطوة مهمة لإعادة السلام في البلاد، وعمليات التبادل مستمرة لتشمل الجميع بعد العيد.

وأوضح الوزير اليمني في تصريحات صحفية له، أن تفاهمات أكبر قادمة تخص عملية السلام بعد تبادل الأسرى.

وذكر أن عملية تبادل الأسرى الحالية من أكبر عمليات التبادل، وتمت المبادرة من ‎السعودية والتحالف.



ولفت وزير الداخلية اليمني في اللواء إبراهيم علي أحمد حيدان، إنه تم، الجمعة، تنفيذ عملية تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية كاشفًا عن أهم أسماء بعض هؤلاء الأسرى.