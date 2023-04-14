الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ مسابقة الصوت الذهبي لحفظة القرآن الكريم

نفذ مركز شباب اصفون التابع لادارة شباب اسنا جنوب الاقصر مسابقة الصوت الذهبي في حفظ القرأن الكريم والابيتهالات الدينية والتواشيح تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر و صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاقصر .

يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بتطوير وتنمية مواهب النشء والشباب سواء الرياضية ، الفنية والدينية و غيرها من أجل إعداد جيل مثقف واعى يدرك الفهم الصحيح لديه القدرة على مواجهة الفكر بالفكر فى ظل تحديات العصر والتطور المتلاحق .

وقام بتحكيم المسابقة فضيلة الشيخ محمد احمد محمد من قبل ادارة اوقاف اصفون وبحضور لفيف من مشايخ الاوقاف باصفون .



وذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب و عبدالرؤوف قطم مدير ادارة شباب اسنا وفريق عمل مركز شباب اصفون