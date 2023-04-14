تطاول بحجة الحرية.. تحرك عاجل من تركيا بشأن حرق المصحف في الدنمارك

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن تركيا استدعت السفير الدنماركي في أنقرة للتعبير عن استنكارها الشديد والاحتجاج على ما وصفتها بأنها تعديات على المصحف والعلم التركي، حسبما نقلت رويترز.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي “من غير المقبول السماح بهذا التطاول البغيض بذريعة حرية التعبير، على الرغم من جميع تحذيراتنا”.

و استدعت أنقرة السفير الدنماركي منذ أسبوعين بعدما أحرقت جماعة من اليمين المتطرف في الدنمارك نسخة من المصحف والعلم التركي أمام السفارة التركية في كوبنهاجن.

وقالت وزارة الخارجية التركية: “سنواصل بلا شك مساعينا في المنصات ثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف ضد هذا التطاول البغيض وجرائم الكراهية المشابهة وهي أمثلة واضحة على كراهية الإسلام وكراهية الأجانب التي تزايدت مؤخرا بصورة مقلقة في أوروبا”.