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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالصور.. مواجهات عنيفة بين محتجين والشرطة الفرنسية في باريس

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الجمعة، عدة صور و فيديوهات وثقت مواجهات عنيفة حدثت بين السلطات الفرنسية و محتجون بسبب قانون رفع سن التقاعد في العاصمة الفرنسية باريس.

وظهرت في الصور سيطرة الشرطة الفرنسية علي عدد من المتظاهرين و تقييدهم.

وكانت أكدت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، اليوم/الجمعة/، أنه ليس هناك رابح ولا خاسر بعد قرارات المجلس الدستوري بشأن قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أصدرها مساء اليوم، وأقر المادة الأساسية والتي تنص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.

وقالت بورن - في تغريدة على موقع التدوينات "تويتر" - إن المجلس الدستوري أصدر حكمه من حيث الجوهر والإجراءات، مؤكدة: "هذا القانون الإصلاحي يتوافق مع دستورنا ووصل النص إلى نهاية مساره الديمقراطي والليلة ليس هناك رابح ولا خاسر".

كما أكدت الحكومة الفرنسية، في بيان صدر اليوم، أن مع هذا الإصلاح، سيكون نظام المعاشات التقاعدية متوازنًا في عام 2030. وتسعى الحكومة الآن إلى مواصلة التشاور مع الشركاء في المجتمع الفرنسي لمناقشة جميع المسائل المتعلقة بالقانون وبالعمل، من بينها تحسين ظروف العمل.

وقد أقر المجلس الدستوري، منذ قليل مساء اليوم/الجمعة/، أهم مواد قانون إصلاح نظام التقاعد، وهي المادة السابعة والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا بحلول 2030، وهي المادة التي أثارت موجة غضب عارمة بالشارع الفرنسي.

 

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