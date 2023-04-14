رجال أعمال: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة ضرورية وإيجابية للإصلاحات الاقتصادية.. وقيادة الرئيس تعزز من جاذبية مصر للمستثمرين

أحمد حسام عوض: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة ضرورية وإيجابية للإصلاحات الاقتصادية

عضو جمعية رجال الأعمال: المجلس الأعلى للاستثمار خطوة إيجابية في مستقبل الاقتصاد المصري

أحمد الشناوي: تشكيل «الأعلى للاستثمار» بقيادة الرئيس يعزز من جاذبية مصر للمستثمرين

قال محمد عادل حسني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له اثار إيجابية ومؤثرة في مستقبل الاقتصاد المصري خاصةً وأن المجلس تحت قيادة الرئيس السيسي بشكل مباشر ويضم في عضويته كافة الجهات المعنية وبالتالي ستكون قرارات المجلس سريعة ومدروسة ونافذة في الوقت نفسه.

أكد أن ظهور المجلس الأعلى للاستثمار في هذا التوقيت يحمل بين طياته الكثير من الرسائل المهمة بتعافى الاقتصاد وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية والعمل علي تحويل الفرص الاستثمارية إلي واقع ملموس.

وقال حسني ننتظر من المجلس الأعلى الكثير من العمل والمجهود لإعادة الاقتصاد المصري إلي مكانته التي يستحقها بالإضافة إلى إصدار القوانين والقرارات التي من شأنها تنقية مناخ الاستثمار في مصر وتجاوز التحديات الراهنة علي المستوي المحلي والعالمي.

أكد أحمد حسام عوض عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وأمين الشباب بحزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة ضرورية تحمل رسائل مهمة في توقيتها.

وقال عوض، ننتظر إعادة حقيقية لهيكل الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات عالمية وداخلية كبيرة تتطلب سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وفي مقدمتها تشجيع الصناعة والإنتاج واصدار قوانين وقرارات عاجلة تخفف الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال علي الاستثمار.

وطالب أحمد حسام عوض، بضرورة الإسراع في خطط إصلاحات تشريعية واجرائية قوية ومؤثرة تشجع الاستثمار الخارجي والمحلي كأولوية.

وقال: بدورنا سنقوم بإعداد مقترحات تمثل رؤية الشباب في المشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر وآليات الحل والجهات المسؤولة عن تنفيذ الحلول المقترحة للاستفادة من التناغم الذي يمثله وجود المجلس الأعلى للاستثمار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الادارة وأمين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بما يعزز من جاذبية مصر ومناخ الأعمال للاستثمار والمستثمرين.

وقال الشناوي، إن هناك رسائل مهمة لظهور هذا المجلس بتشكيله القوي تحت قيادة الرئيس السيسي وعضوية كافة الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار من أجل سرعة اصدار القرارات المطلوبة والسعي الحقيقي والفعال لحل المشكلات وإزالة معوقات الاستثمار ولكن لتحقيق اهدافه لابد من الدمج والمشاركة فى تشكيل المجلس ما بين الحكومة و رجال الاعمال، لذلك لابد من وجود تمثيل للمجتمع المدنى و القطاع الخاص لعرض كافة المعوقات والتحديات بوجهات النظر المختلفة للوصول لرؤية واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ ، وخصوصًا فى ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية وازمات ارتفاع الاسعار الرهيب والسريع و الظروف الراهنة التى تعيشها الدولة بشكل عام من حكومة وقطاع خاص و مواطنين .

وتابع أنه لابد من وضع الدولة لخطط استراتيجية مبنية على افكار غير تقليدية وخارج الصندوق للخروج من الازمة الراهنة من خلال آليات مشجعة لجذب الاستثمارات المحلية و الاجنبية وتوفير واستغلال كل الفرص الاستثمارية مثل ارتفاع اسعار العملات الاجنبية لكن لابد من ازالة كل المعوقات والتحديات من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة و مستقرة ومن خلال تشريعات و قوانين اكثر مرونة وذلك لزيادة عجلة الانتاج .

وأضاف: ما نتوقعه من المجلس الأعلى للاستثمار الكثير والكثير لاعتبارات الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد المصري تأثرا بما يمر به العالم بشكل عام و مصر بشكل خاص من ازمات واضطرابات اقتصادية وأيضا تحديات داخلية خاصة والمتعلقة بتضاربات الاختصاصات للعديد من الجهات التي يضطر المستثمرون للتعامل معها ويواجهون بها مشكلات وعقبات إدارية اعنفها وأكثرها ضرراً كما هو معروف البيروقراطية .

ومن جهة اخرى نوه الشناوى الى ضرورة تأسيس هيئة تمثل كل قطاع لتنظيم اليات العمل و تقديم الحوافز للمستثمرين بشكل عام أيًا كان المستثمر المحلي او الاجنبى وذلك لضمان استمرار الشركات و زيادة الانتاج ، وعلى سبيل المثال قطاع مثل صناعة التطوير العقاري لابد من وجود هيئة لدراسة تقديم محفزات للقطاع و دراسة اوضاع الشركات من حيث المشاريع التى تم بيعها ولم يتم إنشاؤها حتى الان من يتحمل فروق التكلفة !! لابد من تعويض هؤلاء الشركات بأراضي باسعار رمزية وذلك لتعويض الخسائر دون المساس بحقوق العملاء و أيضًا قرار بتمويل الوحدات تحت الانشاء كل هذا يحتاج الى تشكيل هيئة لدراسة الوضع وأيضًا تحديد الشركات الجادة و تعوضهم بفرص استثمارية ، وهكذا بالمثل لكافة القطاعات الاخرى .

وطالب الدكتور أحمد الشناوي بتسريع وتيرة العمل لبرامج التحول الرقمي في كافة الإجراءات والخدمات الحكومية للقضاء على البيروقراطية، مشددا على ضرورة مراجعة كافة القوانين والإجراءات وتنسيقها.