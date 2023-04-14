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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاكات قوات الاحتلال مستمرة.. إصابات واعتقالات ومنع للمصلين من الوصول للأقصى

صدى البلد

واصل جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدوانهم على الأقصي والشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث أصيب عدة مواطنين خلال مواجهات وقمع فعاليات ومسيرات، واعتقل الاحتلال 3 مواطنين وأصيب ثلاثة آخرون بينهم طفل، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشقيقين نضال وأيوب انفيعات، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واستولت على مركبتهما، وذلك على "جسر زبدة" غرب البلدة.

فلسطين تدين هجوم قوات الاحتلال علي مسئولة حقوق الإنسان في أراضيها

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة بلاطة البلد ومحيط مخيم بلاطة، في مدينة نابلس، وداهمت منزلا وقامت بتفتيشه واعتقلت المواطن خليل وليد دويكات.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها على حاجز قلنديا العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة أمام حركة المواطنين، ونصبت حواجز حديدية عند باب العامود، ومعظم أبوب البلدة القديمة، في محاولة لإعاقة وصول المصلين للمسجد الأقصى.

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