أخبار التعليم| بمناسبة عيد القيامة .. الأعلى للجامعات: تأجيل الامتحانات غدا.. زلزال متوسط يضرب الغردقة بقوة 4.57 ريخترعلى عمق 23 كيلو

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

علوم عين شمس أول كلية تشغل مبانيها بـ قصر الزعفران

صدر قرار إنشاء كلية العلوم جامعة عين شمس في شهر يوليو 1950 ضمن إجراءات إنشاء جامعة إبراهيم باشا الكبير ( جامعة عين شمس) وبدأت الدراسة بمنطقة الأورمان بالجيزة ثم انتقلت في عام 1951 إلى المنطقة المحيطة بقصر الزعفران وشغلت بعض المباني حول القصر، وبذلك تكون كلية العلوم هي أول كلية تشغل مبانيها منطقة الزعفران، وقد بدأ إنشاء المبنى الرئيسي للكلية في عام 1962 واستكمل في بداية السبعينات، كما تم إضافة مبنى جديد للكلية عام 2000.

اختبار القبول ببرامج التعليم المدمج جامعة القاهرة.. اليوم

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية للحصول على البكالوريوس والليسانس المهنى بنمط التعلم المدمج، وذلك للفصل الدراسى مارس 2023 امتحانات يوليو 2023، وذلك من اجل استكمال تعليمهم بصورة طبيعية دون النظر إلى أعمارهم.

التسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين بجامعة حلوان عبر هذا الرابط

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين واعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

تعرف على تفاصيل المنح الدراسية المقدمة من الحكومة السلوفاكية للعام الدراسى 2023-2024

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن منحًا لجمع المادة العلمية اللازمة للماجستير ، مدة المنحة تتراوح من 3 أشهر الى 5 شهور.

تعرف على موعد إعلان نتائج المسابقة الفنية الثقافية بكلية التربية عين شمس

أعلنت كلية التربية جامعة عين شمس، عن موعد إعلان نتائج جوائز المسابقة الفنية الثقافية، لطلبة وخريجي وأعضاء هيئة تدريس الكلية.

الدراما والتاريخ ندوة بكلية الآداب جامعة القاهرة اليوم

ينظم مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية عن عقد أولى ندواته التفاعلية (أونلاين)، اليوم، بعنوان "الدراما والتاريخ"، وذلك ضمن أنشطة المركز، وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية آداب القاهرة.

بمناسبة عيد القيامة.. الأعلى للجامعات: عدم عقد امتحانات الأحد المقبل

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن الجامعات قامت بمراعاة الطلاب المسيحيين أثناء وضع جداول الميدتيرم حيث يوافق يوم الأحد 16 أبريل 2023 عيد القيامة المجيد.

أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تضيء ليالى رمضان بحفل للمنشد أحمد العمري|صور

أقامت أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفلا كبيراً للمنشد الدينى أحمد العمرى و يأتى الحفل ضمن حفلات ليالى رمضان الروحانية التى تحرص الجامعة على إقامتها فى الشهر الفضيل برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، وتحت شعار "ليالى فى حب رسول الله"، وذلك على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

زلزال متوسط يضرب الغردقة بقوة 4.57 ريخترعلى عمق 23 كيلو

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم السبت، الموافق 15 أبريل 2023، هزة أرضية، علي بعد 37 كيلو متر شمال شرق الغردقة.