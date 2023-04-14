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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يضمن تدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية القرار الذي اتخذه الرئيس السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، قائلا إنه يجذب مزيدًا من رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في البلاد، وفي الكثير من المشاريع العملاقة والقومية التي يتم إنشائها.

أوضح محمد محمود، في تصريح صحفي له اليوم، بأن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس السيسي، يعزز جهود الدولة في مجال الاستثمارات، ويوفر مناخا جاذبًا للمستثمرين، ويعمل بقوة على إزالة المعوقات والعراقيل التى تواجه الاستثمار في مصر، وكذا حل أى إشكاليات تواجه المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، وهو مكسب لبيئة الاستثمار في مصر وخطوة اقتصادية ومالية هامة للمستقبل.

أشار رئيس صناعة البرلمان، أن وجود مجلس أعلى للاستثمار، سيؤدي إلى حل إشكاليات تعدد جهات الولاية وفض التشابكات، وهى خطوة جيدة وكانت منتظرة، ستساعد في سرعة إنجاز التراخيص والخدمات للمستثمرين.

وأردف محمود، أن تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية كان ولا يزال أولوية للدولة المصرية، كما أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، تبذل جهوداً كبيرة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وحل المعوقات، ولذلك صدرت تشريعات اقتصادية تستهدف إزالة العراقيل وخلق حوافز للشركات.

واختتم النائب معتز محمد محمود، بالتأكيد على أن مصر توفر فعليا بيئة جاذبة للاستثمار، وهناك ملاءة واسعة من المشاريع الاقتصادية والعملاقة، التي تناسب كافة المستثمرين في مختلف القطاعات.

المجلس الأعلى للاستثمار الرئيس السيسي مجلس النواب مصر الصناعة

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