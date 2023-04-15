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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. التعليم: مفيش امتحانات لطلاب المدارس في عيد القيامة.. تعرف على شروط الالتحاق بمبادرة 1000 طفل موهوب..المدير التنفيذي لمستشفى جامعة القاهرة: نعمل على افتتاح العيادات الخارجية المسائية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية


البحوث الفلكية تعلن عن مواعيد صلاة عيد الفطر في محافظات مصر
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وكان المعهد أعلن في وقت سابق مواعيد عيد الفطر المبارك ومواعيد انتهاء شهر رمضان المبارك.


آداب القاهرة تعلن عن تعليمات هامة لطلاب اللائحة القديمة.. تفاصيل
أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن تعليمات هامة لطلاب اللائحة القديمة لمن يرغب فى دخول الامتحانات .


التعليم: مفيش امتحانات لطلاب المدارس في عيد القيامة
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم عقد أي امتحانات لطلاب المدارس خلال عيد القيامة المجيد الذي يحتفل به الاخوة الاقباط الأحد القادم .


المدير التنفيذي لمستشفى جامعة القاهرة: نعمل على افتتاح العيادات الخارجية المسائية
كشف الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفى جامعة القاهرة ، عن موعد افتتاح العيادات الخارجية المسائية بمستشفى أبو الريش اليابانى.

 

خريطة الظواهر الفلكية التي تحدث في النصف الثاني لشهر أبريل .. تعرف عليها
تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال النصف الثاني من شهر أبريل 2023 حيث نشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.


تعرف على شروط الالتحاق بمبادرة 1000 طفل موهوب
أعلنت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية النشء، عن إطلاق مبادرة 1000 طفل موهوب لتعليم الأطفال الفنون أونلاين علي يد مدربين متخصصين في مجالات الفنون، بالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر ممثلة في منصة YounGo school.


الحصاد الأسبوعي للتربية والتعليم.. اجتماع هام في العاصمة الإدارية ومبادرة لدمج التكنولوجيا
أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقريره الأسبوعي لإلقاء الضوء على حصاد أخبار وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 9 إلى 13 أبريل.
 

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