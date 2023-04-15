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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : محطة بشتيل لقطارات الصعيد ستخدم شريحة كبري من المواطنين

النائب عزيز سابق،
النائب عزيز سابق، عضو مجلس النواب

أكد النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن كافة خطط التطوير التي تنفذها وزارة النقل في مختلف أنواع وسائل المواصلات، تتسم بكونها شديدة الدراسة وتم وضعها بشكل علمي مخطط له أهدافه ومنها محطة بشتيل لقطارات الصعيد.

 

خدمة شريحة كبري من المواطنين 

 

وأضاف “ سابق” فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن محطة بشتيل لقطارات الصعيد من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل، وذلك لخدمة شريحة كبيرة من المواطنين وهم أهالي الصعيد وذلك في ظل توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن قاطني هذه المحافظات لا سيما فيما يخص الخدمات المقدمة لهم من صحة وتعليم ومواصلات وغيرها من المتطلبات.

ولفت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلي أن هذه المحطة تم إنشاءها لتكون بديل جديد لمحطة سكك حديد مصر ( محطة مصر) والتي تم إنشاءها منذ عقود طويلة، معقبا “ انشاء هذه المحطة خطوة هامة تهدف لخدمة أبناء الصعيد وسهولة تنقلهم في المحافظات خاصة وأن الجيزة هي البوابة الرئيسية لدخول الصعيد".

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وتابع النائب : كما أن موقع محطة بشتيل، موقعا متميزا يقع علي العديد من الطرق والمحاور التي تخدم تنقل الركاب بين العديد من المدن دون عناء وبإنجاز في الوقت.

ونشرت وزارة النقل فيديو يوضح الشكل النهائى لمحطة قطارات الصعيد، بمنطقة بشتيل فى الجيزة، بعد قرب انتهاء تشطيبها استعدادا للافتتاح.

ومن المفترض أن تكون هذه المحطة بداية ونهاية قطارات خط الصعيد، وتم بناؤها على الطراز الفرعونى، وبها مول تجارى وجراجات وورش لصيانة وغسيل القطارات بالإضافة إلى أنها تضم هرم زجاجى ومسلات فرعونية.

يذكر أن إجمالي مساحة المشروع تبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا، حيث يشمل المشروع مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2، وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وخطوط سكك حديدية على مساحة 164.000 م2، وعمارات استثمارية على مساحة 44.000 م2.

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