بوتين يوقع قانون الاستدعاء الإلكتروني عبر الإيميل لتسهيل التعبئة العسكرية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مشروع قانون بشأن وضع إجراءات للاستدعاء الإلكتروني بهدف زيادة كفاءة التعبئة العسكرية وسد الثغرات، حسبما افادت رويترز.

ونص موقع على الإنترنت يوضح الإجراءات التشريعية أن بوتين وقع القانون الذي أقره مجلس النواب (الدوما) هذا الأسبوع.

وتقول روسيا إنها حشدت ما يزيد قليلا عن 300 ألف رجل العام الماضي لدعم “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.

بدأت فنلندا إنشاء أول جزء من سياج على حدودها مع روسيا، اليوم الجمعة، بعد أقل من أسبوعين علي انضمامها لحلف شمال الأطلسي"الناتو"، حسبما أفادت رويترز.

وخوفا من رد الفعل بعد تقدمها بطلب الانضمام لحلف شمال الأطلسي، قررت الحكومة الفنلندية منذ عام، بناء السياج تحسبا لتحرك روسيا نحو إغراق الحدود بالمهاجرين.

وتتحسب فنلندا لتكرار الأحداث التي وقعت على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي في بولندا في شتاء عام 2021 حين اتهم التكتل بيلاروسيا المجاورة والحليف الوثيق لروسيا بصنع أزمة من خلال نقل مهاجرين من الشرق الأوسط ومنحهم تأشيرات دخول ودفعهم نحو الحدود.